Juhtkiri: see on šokk

300 000 eurolt ootamatult 2,6 miljonile eurole tõusnud EAS-i nõue sihtasutusele Virumaa Kompetentsikeskus on šokeeriv tõsiasi ja peaks muu hulgas ka meie linna eneseimetlejaid tõsiselt mõtlema panema.

Tekib küsimus, kes vastutab. Seaduse kohaselt vastutavad sihtasutuse asutajad ehk VIROL, Rakvere linn, Lääne-Viru arenduskeskus, Tallinna ülikool, Mainori kõrgkool. Kõik võrdselt.

Iseasi on see, mis sellest nõudest üldse saab, sest kuuldavasti ei ole nõuet ju veel kuhugi esitatud. Ja seda sügisest nõuet 300 000 euro peale ei esitatudki, sest väidetavalt ei suudetud seda põhjendada. Nüüd on küll põhjendus olemas – kompetentsikeskus pidi tegutsema vähemalt viis aastat.

Ometi on kogu see piinlik kaasus tekitanud juba algusest peale arusaamatust nii volikogus kui ka linnaelanike seas.

Samas “aitas” EAS ise kompetentsikeskusel pankrotti minna, sest ei lubanud ruume üürile anda ja seeläbi raha teenida.

Arvestades, kui väike oli kompetentsikeskuse võlg, oleks üüritulud ilmselt aidanud vee peal püsida.

Samas on selgunud, et toetuse saaja esitas EAS-ile aastate jooksul regulaarselt eksitavat informatsiooni eesmärgiga saada suuremat toetust.

Seda nimetab EAS suisa süsteemseks petuskeemiks.

Meenutagem, et kogu hoone ehitus maksis 3,6 miljonit eurot, millest Rakvere linna osa oli umbes pool.

Iseenesest tekib mõte, et Rakvere linnavalitsusele tehti uus maja ja kasutati EAS-i lihtsalt ära. Linnajuhid loomulikult kummutavad selle mõtte eos.

Kõike kokku võttes on lihtsalt kurb.

Õnneks tundub, et kogu hoonet ei saa võtta pankrotivaraks ega panna müüki nõnda, et linnavalitsus peab sealt üldse välja kolima.