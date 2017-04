EAS nõuab Targalt Majalt 2,6 miljonit

Piret Reinson küll väitis, et Rakvere linna seob 2010. aastal tollase linnapea Rannar Vassiljevi allkirjastatud koostööpartneri leping, kuid selle kohaselt on linna roll osaleda kompetentsikeskuse rajamise projektis linna omandis oleva kinnistuga ning valmisolek koos koostööpartneritega kaasfinatseerida projektiga seotud omafinantseeringut.

Juhkami rääkis Eesti Päevalehes ja Delfis ilmunud materjalidele viidates, et suhtumine on muutunud väga tendentslikuks.

“Rakvere linn ei ole ju asja üldse vedanud, põhiline initsiaator Targa Maja rajamisel oli Tallinna ülikool, ning Tallinna ülikooli Rakvere kolledži juht Kalle Karron oli see, kes asju ajas,” meenutas Rakvere linnapea.

Tallinna ülikooli (TLÜ) õppeprorektor Priit Reiska rääkis, et TLÜ osales 2009. aastal Virumaa Kompetentsikeskuse käivitamises, oodates sellest head partnerit, et koostöös Rakvere kolledžiga panustada kohalikku teadus- ja arendustegevusse. “Kahjuks ootused ei täitunud ja TLÜ on osalenud vaid üksikutes EAS-i poolt kompetentsikeskuse kaudu rahastatud teadus- ja arendustegevustes,” sõnas Reiska.

Urmas Tamm aga pildus kriitikanooli just Karroni juhitud seltskonna pihta. “Mõneti püherdame just selles poris, mille nad endast maha jätsid,” lausus Tamm.

See, et Rakvere linna esindajad on sihtasutuse Virumaa Kompetentsikeskus nõukogus, ja seegi, et nõukogu juhi kohal on linna esindaja, on Mihkel Juhkami sõnul täiesti loomulik. “Kui osaleda projektis nii suurte rahadega, nagu meie seda tegime, on see ju elementaarne, linna juhid peavad kaitsma linna huve,” ütles ta.

Juhkami nentis, et palju probleeme on tekkinud ka

EAS-i enda suhtumisest. “Kui EAS ei luba kompetentsikeskusel ruume välja üürida ja siis pahandab, et miks te pankrotti lähete, on asi jabur,” kõneles ta.

Pankrotti läks kompetentsikeskus aga umbes 25 000 euro suuruse võlgnevuse tõttu. Suurim võlausaldaja on SEB pank, väiksemad maksu- ja tolliamet ning Rakvere linnavalitsus.

Rakvere linnavolikogu esimees ja endine SA Virumaa Kompetentsikeskus nõukogu liige Toomas Varek on seisukohal, et EAS-i rahvas peaks senisest märksa suhtlemisaltim olema. “Nad võiksid kohale tulla ja inimestega rääkida, praegu on asi natuke lahmimise moodi,” lausus Varek.

Toomas Varek rõhutas, et kindlasti ei ole kellelgi olnud mõtet ehitada Rakvere linnavalitsusele uus maja ja EAS-ile lihtsalt ära teha.

“Ja selles osas, kas keegi on midagi taskusse pannud, peab selgus saabuma uurimisorganite töö käigus, aga see on paraku väga pikale veninud,” ütles Varek.

Varek lisas, et soovib kindlasti ennast asjaga kiiremas korras kurssi viia, ning kui lubatakse, siis osaleda ka kõikidel kompetentsikeskusega seotud nõupidamistel.

Kuigi pankrotihaldur võib Targa Maja võlgade katteks maha müüa, ei ähvarda Rakvere linnavalitsust sealt välja kolimine siiski niipea, sest hoonele on seatud aastani 2025 kasutusvaldus linna kasuks ning sama ajani on sihtasutuse Virumaa Kompetentsikeskus kasuks seatud hoonestusõigus. Selle lõppemisel saaks Rakvere linnast hoone täieõiguslik omanik.