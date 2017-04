HKScan hakkab kanašašlõkki ämbrite asemel kilekottides müüma

"Talleggi uued pakendid on 100 protsenti taaskasutatavad ja nende valmistamiseks kulub kuni 71 protsenti vähem materjali. Lisaks nõuab uus pakend oluliselt vähem ruumi, mistõttu vajavad uued kotid võrreldes ämbritega 96 protsenti vähem transportimist ja sellega käsikäes väheneb ka süsihappegaasi emissioon. Mõistagi aitab ruumisäästlikum pakendilahendus vähendada tekkivat prügi ka kodudes," ütles Talleggi tooteid valmistava AS HKScan Estonia juhatuse esimees Anne Mere.

Lisaks ettevõtte ökoloogilise jalajälje vähendamisele automatiseerib uue liini kasutuselevõtt tootmist, mistõttu kasvab tootlikkus sellel tootmisliinil 50 protsenti.

HKScan hakkab ämbri asemel kotis müüma seitset kanalihast valmistatud šašlõkki ning nelja marinaadis liha. Püstiseisev sangaga kott on osaliselt läbipaistev, mis võimaldab inimestel kaupluses toodet näha, lisas Talleggi brändijuht Triin Lõoke.

Talleggi tooted kuuluvad AS HKScan Estonia tootevalikusse. AS HKScan Estonia on Eesti suurimaid toiduainetööstuse ettevõtteid, mis kuulub Hkscan kontserni. Kontserni koduturud asuvad Soomes, Rootsis, Taanis ja Baltimaades, lisaks ekspordib HKScan oma tooteid pea 50 riiki. HKScani netokäive oli 2016. aastal 1,9 miljardit eurot ja kontsernis töötab ligikaudu 7300 töötajat.