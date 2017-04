Loe ja imesta: Targa Maja idee algatajad ei hoidnud eesmärkide ja visioonidega tagasi

Targa Maja organisatsioonikultuuris edastab missioon ettevõtte määratlust, peamisi eesmärke ja filosoofilisi väärtusi. Targa Maja kompetentsikeskuse missioon ütleb, et keskus aitab Eesti inimestel ning rahvusvahelise konkurentsivõimega organisatsioonidel luua ja arendada elukeskkond mugavaks ja energiasäästlikuks, ning samuti pakkuda elukeskkonna ohutuks muutmiseks intelligentseid lahendusi.

Visioon, mis kirjeldab justkui firma ideaali ja on organisatsiooni suunanäitaja, võiks Targa Maja visionääridel olla julge ja piirideta kujutluspilt. Nii see kõlabki – nad soovisid tulevikus, mida tegelikult ei tulnudki, olla rahvusvaheliselt tunnustatud ja tehnoloogiat arendav koostöökeskus, piirkondliku ettevõtluse, hariduse ning tehnoloogilise arengu kujundaja ja eestvedaja.

Strateegilise eesmärgina sooviti aga ellu viia Rakveres antud valdkonnas rahvusvaheliselt konkurentsivõimelise ning piirkonna konkurentsivõimet tõstva Targa Maja kompetentsikeskuse tegevust. Tegevuseesmärgid peidavad aga siinkohal reaalsemaid ideid: piirkonda sooviti koondada valdkonnaga seotud kriitilisel hulgal tipptasemel kompetentseid inimesi ja ressurssi, ning seda arendada. Taheti luua eeldused Rakvere piirkonna ettevõtete võimekuse tõstmiseks kõrget lisandväärtust loovate uuenduste käivitamisel. Samuti luua ka soodsad tingimused teadmistemahuka ettevõtluse tekkeks ja tugevdada eri sektorite vahelist koostööd.

Põhiväärtusena nimetasid Targa Maja inimesed sõltumatust, koostööd, innovaatilisust, pühendumust, esinduslikkust. Kuid ka avatust, mis tähendas eelkõige seda, et keskuse töö tulemus on avalik ja suunatud maja lahenduste kasutamise laiendamiseks, tõhusus aga suunatud tegevuse tulemuslikkusele. Initsiatiivikus määratles aga, et keskus on aktiivne pool uute algatuste loomisel ja käivitamisel.

