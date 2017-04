Rakvere linnavalitsus esitati muinsuskaitse seltsile Karuteene medali kandidaadiks

Medalit annab välja muinsuskaitse seltsi juhatus Eesti-ainelise kultuuri mälestistele, ajaloolistele traditsioonidele või institutsioonidele suurt kahju tekitanud teo eest.

Rakvere linnavalitsusele Karuteene medali annetamise ettepaneku tegi ajaloolane Anti Poolamets. Medalit on tema arvates linnavalitsus väärt selle eest, et andis loa ajaloolise Rakvere Tammiku kõrtsi lammutamiseks.

Anti Poolamets juhtis juba mullu kevadel avalikkuse tähelepanu omaniku pahatahtlikule hoolimatusele kõrtsihoone säilimise tagamisel ning esitas linnavalitsusele järelepärimise lammutusloa andmise osas.

Sel ajal kui hoone omanik kauples linnavalitsuselt hoone lammutamisluba, olid hoone aknad-uksed lahti ning selline olukord jätkus ka peale lammutusloa mittesaamist. Muinsuskaitseamet võttis ohtu aimates hoone kuueks kuuks ajutise kaitse alla. Vaatamata sellele süttis hoone 1. oktoobril 2016 kahtlastel asjaoludel. Linnavalitsus andis 2017. aastal seejärel ka hoone lammutusloa.

Poolamets kirjutas muinsuskaitse seltsi juhatusele: "Rakvere linnavalitsus ei ilmutanud järjekindlust linnale väga väärtusliku hoone päästmisel, andes sellega signaali, et 1990ndaid meenutav omanike raske hoolimatus arhitektuurimälestistega ümberkäimisel võib jätkuda," edastas Poolamets. Tema sõnutsi võib Rakvere linnavalitsuse järeleandlikku otsust vaadates, öelda, et avaliku võimu mugavustsoonis oleku tõttu saavad hoolimatud omanikud ikka oma tahtmise, mis tekitab juurde üha rohkem küünilisust. "Teatud omanikes õhutab selline järeleandlikkus soove ka kriminaalsel teel arhitektuurimälestisest vabanemiseks, et ikkagi oma tahtmine läbi suruda. Linnavalitsus oleks pidanud ilmutama avalikule võimule kohast põhimõttekindlust hoone kaitsmisel ja päästmisel, sest hoone süütamise asjaolud olid ülimalt kahtlased. Nüüd jääb avalikkusele mulje hambutust linnavõimust, kelle üle küünilised ärimehed-kinnisvaraarendajad lihtsalt irvitavad. Varsti võib kellegil jälle tulla pähe tulla äraproovitud meetod – veidi tikkudega mängida, kui muinsuskaitse hakkab närvidele käima“ seisis Poolametsa edastatus kirjas.

Tammiku kõrtsihoone-elumaja aadressil Tammiku 6 oli Mart Kalmu koostatud Lääne-Virumaa 20. sajandi ehituspärandi inventuuris välja toodud kui potentsiaalne riiklik kultuurimälestis.

Tegemist oli ainsa tänini säilinud ehtsa (puidust) kõrtsihoonega Rakvere linnas. Hoone oleks säilimise korral aidanud kaasa praeguse Rakvere vanalinna muinsuskaitseala täiendada olulise hoone kaitse alla võtmisega.

Karuteene medali asutas muinsuskaitse selts 1997. aastal, tõstmaks esile isikuid, organisatsioone ja institutsioone, kes pärandkultuuri väärtustava avalikkuse arvates on tekitanud suurt kahju Eesti-aineliste kultuuri mälestistele, ajaloolistele traditsioonidele ning institutsioonidele.

Karuteene medali saaja kuulutab muinsuskaitse selts välja 18. aprillil kell 15 Eesti Lastekirjanduse Keskuses algaval muinsuskaitsekuu avaüritusel.