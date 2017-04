Päästeamet kontrollib aprillis Lääne-Virumaa ettevõtteid

Reidi eesmärk puiduettevõtetes on kontrollida põlevmaterjalide ladustamist territooriumil, materjalide ladustamist hoones, evakuatsiooniteede läbitavust ning esmaste tulekustutusvahendite olemasolu. Metallitööstustes on tähelepanu suunatud evakuatsiooniteedele, esmastele tulekustutusvahenditele ning sellele, kuidas on tagatud ohutus tuletöö kohtades. Kui inspektorile jäävad silma ka teised tuleohutusalased rikkumised, siis kindlasti pööratakse tähelepanu ka nendele.

„Me oleme puidu- ja metallitööstuse ettevõtetes kontrolle teinud, kuid selliseid reide pole varem korraldanud," ütles Ida päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo nõunik Maarika Kõiv, lisades, et inspektorid oma tulekust ettevõttete juhtkonda ei teavita.

„Kuna tavapäraselt on ikka nii, et enne objekti kontrollimist teavitab inspektor enda tulekust, siis enamasti kõrvaldatakse tuleohutusalased rikkumised selleks momendiks. Meie reidi eesmärk on siiski see, et tahame saada ülevaadet reaalsest olukorrast," sõnastas Maarika Kõiv. (BNS)