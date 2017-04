Kui praegu on Eestis kaks panka, mis asutamisest alates pea veerand sajandit ühe ja sama nime all on tegutsenud, siis sügisel jääb järele vaid üks. Nimelt hakkab Eesti Krediidipank sügisel kandma Coop Panga nime ning ainsana jääb oma algupärase nime all tegutsema Tallinna Äripank.