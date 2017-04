Urmas Laht nimetati EAS-i nõukokku

Urve Palo märkis, et kõigi kolme uue liikme puhul on tegu oma valdkonna tippudega. "Tiit Paananen on vaieldamatult Eesti tehnoloogiamaastikul üks tunnustatumaid juhte. Markus Nisula lisab nõukogule lisaks pikaaegsele tippjuhi kogemusele ka rahvusvahelisust ning Urmas Laht tugevat regionaalset vaadet," ütles Palo.

Urmas Laht on Eesti põllumajandusettevõtja, alates 2003. aastast on ta OÜ Markilo juhatuse esimees ning 2009. aastast on ta ka OÜ Kureoja Jõusöödatehase juht. Laht on Eesti Tõusigade Aretusühistu nõukogu esimees ja TÜH Kolm Vilja juhatuse liige.

Tiit Paananen on Pipedrive'i kvaliteedijuht ja tuntud ka kui Skype'i endine juht. Paananen on tegutsenud IT-sektoris alates 1995. aastast. Varasemalt on ta töötanud Arengufondis, Swedbankis, Helmesis ja DNS-is ning aastatel 2013-2015 kuulunud Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu juhatusse.

Markus Nisula on enne Kone Baltikumi direktoriks asumist töötanud BNS Grupi juhatuse esimehe, Elisa Eesti AS-i tehnoloogiaüksuse juhi ja Radiolinja Eesti AS-i finantsjuhina. Nisula on olnud aastatel 2005-2006 Soome-Eesti Kaubanduskoja juhatuse esimees ning aastatel 2005-2011 Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu juhatuse liige.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse nõukogu liikmete kohalt kutsus minister tagasi Reena Säästla ja ametiaja lõppemise tõttu Toomas Taltsi.

David O´Brock lahkus EAS-i nõukogust mullu detsembris.

EAS-i nõukogusse kuuluvad Viljar Lubi, Kaia Sarnet, Anto Liivat, Tiit Paananen, Markus Nisula ja Urmas Laht, nõukogu esimees on Erki Mölder.