Kas PISA-test vastab tegelikkusele? On 15-aastane eluga rahul?

Üleeile oma 16. sünnipäeva pidanud Margareth Villers ütles, et kui ta mõtleb kõigele oma elus, siis on ta väga rahul. “Mul on kõik olemas. Perekond, sõbrad, kodu ja hea kool. Mõnikord on koolis raskeid hetki, kuid ma olen õnnelik,” tunnistas neiu. Uuringus välja toodud väite kohta, et rahulolu on seotud vanemate sissetulekuga, ütles neiu, et see mõjutab, kuid pole kõige tähtsam.

"Minu jaoks on rahulolu seotud sellega, et inimesed kellest hoolin, on minu ümber. Kõik oleneb sellest, kas sul on turvaline kodu ja millises keskkonnas oled,” ütles Villers. Küll tunnistas ta, et vahel tekib stress siis, kui õppimist on palju. "Saan aru, et on 9. klass, aga kui need tööd kõik kuhjuvad ühele päevale, siis ei saa neid ette teha või õppida. Kui sul on veel hobisid, siis on seda liiga palju ühes päevas," sõnas neiu.

Kontrolltöid või teste pelgab ta ikkagi siis, kui on õppimata. "Olen siis ebakindel, aga otsest hirmu ei ole. Mulle ei lähe hinded nii palju korda," rääkis Villers. Küll aga tunnistas ta, et temavanuste hulgas on neid, kes õpivad positiivsete hinnete pärast. "Nad õpivad palju, et saada sellist tulemust, nagu soovivad. Siis on nad pettunud ja see tekitab halba enesetunnet. Mõne jaoks on neli juba hästi halb hinne. Samas on neid, kes on kolmega rahul ja ütlevad, et raske on," jutustas Villers.

Koolikiusamisest rääkides ütles neiu, et seda ta tundnud ei ole. "Mulle ei lähe väga korda, kui halvasti öeldakse. Midagi hullu pole olnud," märkis Villers.

Noormees Marc-Erik Leek (15) on samuti eluga rahul. "Minu jaoks on oluline, et mul on hea perekond," sõnas noormees. Ta lisas, et tähtis on ka see, et koolis pole suuri muresid. Koolikiusu kohta ütles Leek, et ta ise pole seda tundnud, kuid koolikeskkonnas on kiusamist küll, nii vanemate kui ka nooremate hulgas, kes üksteist narrivad.

Toetava arengukeskkonna loomise kohta koolis, mida PISA-testis positiivsena välja toodi, nõustus poiss, et osa õpetajaid näeb sellega iga päev vaeva. "Viimasel ajal on ülesanded arvutis ja see on põnev. Osa vanema generatsiooni õpetajaid siiski uuendustega kaasa ei lähe. Aga selliseid pole palju," sõnas Leek.

Kontrolltöödega on tema puhul nii, et ta üritab ära õppida, kuid kehv hinne viib siiski tuju alla. "Kui kehvasti läheb, siis enne sai järele vastata ja see teadmine aitas. Nüüd aga on selline reegel, et järele vastata ei saa, mis tähendab, et tuleb korralikumalt õppida," sõnas Leek, kes enda meelest on hea õpilane. Hindamise kohta märkis poiss, et tal pole hirmu, pigem valdab teda põnevus, mis hinde vääriliseks tema tööd hinnatakse.