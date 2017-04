Kuigi demokraatlik ühiskond annab rääkimis­võimaluse kõikidele, on sümboolne kuldne ruupor vaid väheste töövahend.

Aastaid tagasi tunnistas üks Tapalt pärit naispolitseinik populaarses telesaates, et on töö juures seksinud. Mõne aja möödudes ta enam korravalvurite ridadesse ei kuulunud. Aga päid pole silitatud teistegi töösse puutuvate ja mittepuutuvate teemade käsitlemisel. Ja mõistagi ei hõlma see mitte ainult politseid, vaid paljusid asutusi-ettevõtteid, sõltumata omandivormist.