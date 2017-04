Saatus on nii tahtnud, et kogu minu elu on olnud seotud Rakverega. Siin olen ma sündinud, kasvanud, koolis käinud ja 30 aastat oma endises koolis õpetaja olnud. Virumaal elab minu suguselts, siin on minu lähedaste hauad. Siin elavad praegu minu lapsed ja lapselapsed.