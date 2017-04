Eesti riik ei seisa kõnede najal, liiati kohustuslike või kehvade kõnede savijalgel. Kus kõne on vaid kõne pärast. Meenutaks nagu tühja kotti. Ausambamäel ei ütle ju keegi, et kuningas (st kõnemees) on alasti. Lapsedki mõtlevad roosamannale või kuhugi kadunud lumele.