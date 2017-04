Sõnavabadus, julgus ja luba öelda välja oma arvamus ning väljendada enda seisukohti, kartmata, et sellele järgneks nõiajaht, näidispoomine või muu sanktsioon, on meie demokraatliku ühiskonna suuremaid hüvesid. Vähemalt me arvame, et see nii on, ja loodame, et sõnavabadus alati kehtib. Igas olukorras.