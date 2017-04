Andres Jaadla: tööd teevad inimesed, mitte plaanid

Kindlasti on õigus neil, kes ütlevad, et ei saa minu kui linnapea rolli Targa Maja sünniloos alahinnata, kuid kindlasti soovivad teatud jõud võimendada ja ülehinnata minu rolli selles olukorras, kuhu kompetentsikeskus tänaseks sattunud on. Lugejatele objektiivse pildi andmiseks lisan, et ma ei ole kunagi kompetentsikeskust juhtinud. Linnapea-aastatel kuulusin keskuse asutamisest kuni linnapeaameti mahapanekuni keskuse nõukogusse ning edasi andsin oma panuse keskuse koolitusvaldkonda juhtides. Kuid ka see leping lõppes juba ligi kolm aastat tagasi. Ma ei ole mitte kuidagi osalenud nendes viimase kolme aasta otsustusprotsessides, mis on viinud nüüdse olukorrani ja viimas keskust pankrotti.

Keskusel oli tugev kindel äriplaan ja tegutsemismudel. Lükkan siinkohal ümber Kert Karuse arvamusloos toodud väited ja kahtlused äriplaani elujõulisuses. See, et üks noorvolinik valimisperioodi alguses kõigest aru ei saa, on mõistetav ja ka andeksantav. See aga, et ta ka valimisperioodi lõpul kõigest aru ei saa, on kahetsusväärne. Nagu öeldud, olid keskusel kindlad tegevuskavad ja toimivad ärimudelid. Kahjuks ei ole viimastel aastatel suudetud keskuses komplekteerida meeskonda, kes oleks plaane ellu viia suutnud – nagu öeldakse, tööd ei tee plaanid, vaid tööd teevad ja plaane viivad ellu inimesed.

Ilma avaliku konkursita keskuse juhiks valitud Rasmus Lindmaa ei ole kandnud välja temale pandud ootusi. Usun, et talle kui noorele inimesele on see karastav õppetund. Iga uue asja käivitamine nõuab pingutusi ja pühendumist. Kui aga antakse alla seetõttu, et mõni rahataotlus nurjus või kõik ei lähe plaanipäraselt, siis ei ole piisavalt pühendutud.

Tõin eelmises volikogus näite Roman Kusmast ja Aqva käivitamisest. Ka Aqva äriplaanist ei saanud alguses paljud aru, aga Roman uskus sellesse, mida teeb, ja töötas peaaegu mikroinfarktini, et veekeskus käima lükata. Kindlasti ei olnud käivitamisperioodil finantsolukord lihtne, kuid igast olukorrast on võimalik välja tulla, peab vaid tahtma ja tööd tegema.

Öeldakse, et ei ole lahendamatuid olukordi, vaid on inimesed, kes ei suuda neid lahendada. Juhtisin ka eelmises volikogus tähelepanu sellele, et on vastutustundetu sisuliselt heaks kiita juhatuse liikme pankrotiavalduse sisseandmine ja tolereerida käitumist, kus keskuse pankrotiavaldus antakse sisse juhi suutmatuse tõttu kõige elementaarsemaid kulutusi ise teenida – need on juhi enda palk, maksud, käibekrediit ja kommunaalkulud, kogusummas vaid ligi 20 000 eurot. Iga ettevõtluses olnud inimene leiaks, et selline teguviis on vastutustundetu, eriti tingimustes, kus sul on käes uue eurorahastuse ja linna rahastuse kaasabil ehitatud hoone kolmas korrus, mida välja rentida, ja linna südames suur saal, mida majandada. Ka on sellistes tingimustes küsitav, kas keskusele ei oleks ikka parem olnud leida pankroti väljakuulutamise asemel uus juht, kelle palgatase on Rakvere tingimustes ligilähedane abilinnapea palgale.