Veteranipäeva hokimängust võtavad osa ka liitlased

Reedel astuvad koos eestlastega Tondiraba jäähalli väljakule neli kaitseväelast Ühendkuningriigist ning üks kaitseväelane Ameerika ühendriikidest, mäng on pealtvaatajatele tasuta, edastas kaitseväe peastaap.

"Sport on suurepärane viis kohanemiseks ja liitlassuhete tugevdamiseks. Meil on hea meel mängida koos Eesti ja USA sõduritega ning võtta sellega osa veteranipäeva tähistamisest," ütles veteranihokil osalev Ühendkuningriigi kaitseväelane leitnant Evan Taylor, kelle üksus paikneb alates aprillist Tapal. "Eestlaste külalislahkus on pannud meid tundma ennast väga teretulnutena ning meil on au koos nendega reedel mängida," lisas ta.

Veteranihoki on üks osa sinilillekampaania ja veteranipäeva üritustest, kus omavahel kohtuvad Põhja- ja Lõuna-Eestis teenivad veteranid ning millest tänavu võtavad esimest korda osa ka liitlased. Veteranihoki sõprusmängude traditsioon sai alguse eelmisel aastal Tartus.

Veteranipäeva tähistatakse pühapäeval ning see päev on ka lipupäev.

Sinilillekampaania "Anname au!" kutsub üles kandma sinilillerinnamärki kaitseväe ja Kaitseliidu veteranide ning nende lähedaste tunnustuseks. Kogutud annetuste abil toetatakse vigastatud veteranide ja nende lähedaste taastusravi, spordi- ja õppetegevust. Käesolevaks nädalaks on annetustena kogutud üle 37 000 euro.