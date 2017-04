Tapale saabunud liitlasväed tõstavad Eesti kaitsevõimekust

Riigikogu esimehe Eiki Nestori, riigikaitsekomisjoni esimehe Hannes Hanso ja väliskomisjoni esimehe Marko Mihkelsoni hinnangul tõstavad liitlased Eesti kaitsevõimekust.

Riigikogu esimehe Eiki Nestori sõnul on liitlasvägede Tapal viibimise mõte selles, et ühelgi riigil ei tekiks soovi Eestile kallale tungida.

Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso lisas, et briti ja prantsuse kaitseväelaste viibimine Tapal mõjutab ka Eesti kaitseväelasi, kellel pikendatakse välilaagreid. Tapa sõjaväelinnakus käib hetkel aktiivne ehitus, et kõik mugavused nii Eesti kaitseväelastele kui ka liitlastele oleks tagatud.

Kaitseminister Margus Tsahkna ütles, et Eesti ei kavatse korrata ajaloos tehtud vigu ning liitlaste abiga suudetakse minevikus toimunt vältida.

Tapale saabus 1200 kaitseväelasest koosnev liitlasvägede lahingugrupp sel kevadel. Ühendkuningriik panustab gruppi umbes 800 kaitseväelasega, kelle käsutuses on muuhulgas tankid Challenger 2, jalaväe lahingumasinad Warrior ning liikursuurtükid AS90. Prantsusmaa panuseks lahingugruppi on 300 kaitseväelasega üksus, mille relvastuses on tankid Leclerc, jalaväe lahingumasinad VBCI ja soomukid VAB. Prantslased teenivad Tapal kaheksa kuud, neid vahetab välja taanlaste üksus.