Maailm on pettunud, et Vene lauljatar Julia Samoilova ei tohi esineda Kiievis Eurovisioni lauluvõistlusel. Ukraina seaduste järgi on ta kurjategija, sest ta on 2015. aastal andnud kontserdi annekteeritud Krimmis festivalil “Spordi ja headuse maailm”. Kolmeaastane sissesõidukeeld olevat kergeim võimalik karistus. Kas oleks parem, kui naine lennujaamas vahi alla võetaks?