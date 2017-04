Nädala kaja: tuumasõja hirmus

Lõppeval nädalal ei saa üle ega ümber hirmust tuumasõja ees. Texases elava katoliiklasest ennustaja Horocio Villegase väitel algab kolmas maailmasõda 13. mail. Asi muutub veelgi keerulisemaks, kui siia lisada neitsi Maarja Fátima saja aasta tagune ilmutus Portugalis. Legendi järgi nägid seda kolm last kuueteistkümnel korral. Ilmutused sisaldasid ennustust maailmasõdade kohta ja Vatikan on need ehtsaks tunnistanud. Kolmanda ennustusega viivitas Vatikan kuni 2000. aastani.