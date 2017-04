Tamsalu gümnaasiumi tüdrukute idee pälvis koolinoorte äriideede konkursil eripreemia

Lääne-Viru maakonnast jõudis finaali Tamsalu gümnaasiumi tiim Lacos, kuhu kuulusid 10.klassi õpilased Anella, Karolin, Marta ja Lisanne. Lacose äriideeks oli laktoosivaba ja taimsel baasil valmistatud süsijäätis.

Just jäätises kasutatav aktiivsüsi annab maiusele põneva ja ainukordse väljanägemise ning on Baltikumis esimene omataoline.

Kuigi prototüübi olemasolu polnud äriideede konkursil oluline, siis oli Lääne-Virumaa võistkonna ettevalmistus põhjalik. Tüdrukutel oli kaasas vastvalminud proovipartii ainulaadset musta värvi süsijäätist, mida sai maitsta nii auväärne žürii kui ka finaalürituse publik. Süsijäätis sulatas publiku südame ning Tamsalu tüdrukud sõitsid Tallinnast koju koolinoorte äriideede konkursi publikupreemiaga.

Tüdrukute edasiseks sooviks on hakata oma jäätist suuremas mahus tootma ja turundama laatadel,kohvikutest ja ökopoodides.

Esialgsed kokkulepped on sõlmitud juba ka ühe kohvikuga Tallinna lennujaamas, mis on valmis jäätisele proovimüüki tegema. Lacos soovib oma Baltimaades ainulaadse süsijäätise müümiseks ja reaalse ettevõtlusmaailmaga tuttavaks saamise eesmärgil luua järgmisel aastal õpilasfirma.

Tamsalu gümnaasiumi majandusõpetaja Maire Tamme sõnul on tüdrukud konkursi käigus väga palju õppinud ning on oma teadmisi ja õpitut ka koolikaaslastele õppetöö käigus edasi andnud.

Maakonnas Bright Mindsi koolitusprogrammi koordineerinud Lääne-Viru Arenduskeskuse noorte ettevõtlikkuse programmi juhi Anu Oja sõnul on Lacos hea näide sellest, et Lääne-Virumaal on palju põnevate ideedega ettevõtlikke noori, kelle jaoks on taolised konkursid ja selline tunnustus heaks stardipakuks edasiste eesmärkideni pürgimisel.

„Loodetavasti innustab Lacos ka veel paljusid teisi maakonna noori oma ideid ja energiat ettevõtlikult avaldama – olgu selleks siis õpilasfirma või hoopis panus kogukonna heaks“.