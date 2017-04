Kohus kuulutas välja Targa Maja pankroti

Eelmisel nädalal toimunud pankrotiistungil tunnistas SA juhatuse liige Rasmus Lindmaa, et olemasolevate võlgade näol on sihtasutuse maksejõuetus juba välja kujunenud. Võlgu ollakse nii linnale, riigile kui ka SEB Pangale. Kohustusi on rohkem kui 25 000 eurot, kuid samal ajal ei suuda asutus teenida piisavalt tulusid, et katta oma kulusid.

Sisuliselt ainuke võimalus nüüd EAS-il 2,6 miljonit eurot toetusraha tagasi saada on Tark Maja müüki panna, kirjutab Delfi uudisteportaal.