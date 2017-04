Tervishoiusektori streike ei tule

Otsus hakata pensionäride eest maksma haigekassa eelarvesse sotsiaalmaksu on käesoleva kümnendi tervishoiusektori olulisim otsus ja tagab sektori jätkusuutliku rahastuse ja suurendab haigekassa rahastamise stabiilsust, ütles tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski reedesel pressikohtumisel.

Kuigi sel aastal on sektori olukord jätkuvalt keeruline, hakkavad järgmistel aastatel rahavood kasvama ja eeldused on loodud, et asjad hakkavad paranema, ütles Eesti Arstide Liidu juht Katrin Rehemaa.

Tuleviku osas on kindlustunne loodud, kuid ka see aasta tuleb ära elada, märkis Haiglate Liidu juht Urmas Sule.

Tõenäoliselt jääb lisarahastuse tõttu Rehemaa sõnul ära ka tervishoiusektori töötajate streik. "Kuigi Katrin Rehemaa neid asju üksinda ei otsusta, nagu minister [Jevgeni Ossinovski] seda on kohati öelnud, teeb otsuseid esinduskogu. Aga kui ma eile ütlesin, et töörahu tõenäosus on hüppeliselt kasvanud, siis tänase kohtumise järgselt on see tõenäosus veel tõusnud," rääkis Rehemaa.

Samuti saab tõenäoliselt järgmisel nädalal allkirjad ka meditsiinitöötajate kollektiivlepe, mis tagab tagasiulatuvalt 1. aprillist töötajate palgatõusu. Kollektiivlepe sõlmitakse järgmisel nädalal, märkis Rehemaa.

"Kate meditsiinitöötajate palgatõusuks on olemas. Kui kollektiivlepe saab sõlmitud, siis oleme valmis järgmisel kolmapäeval palgaleppe kinnitama ja siis ka sellele valitsuses heaks kiitma," rääkis Ossinovski. (BNS)