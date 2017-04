Sinilillejooks Tapal ootab osalejaid

Sinilillejooksud leiavad aprillikuus aset juba neljandat korda, andmaks au kaitseväe ja Kaitseliidu veteranidele.

Lisaks Tartule, Tallinnale ning Brüsselile, kus jooksud juba toimunud, on tänavu esimest korda võimalik Sinilillejooksust osa võtta ka Tapal.

Tapa Sinilillejooks toimub 27. aprillil, start ja finiš on Tapa linnastaadionil.

Joostakse Paide maantee ääres kulgeval kergliiklusteel, Üleviste tänava piirkonnas ning Rotimetsas.

Lisaks jooksule on igal soovijal võimalik end proovile panna, sooritades enne jooksu kõikidele tegevväelastele kohustusliku üldfüüsilise testi.

Jooksu pikkus on 3,2 kilomeetrit ning iga osaleja saab hiljem endale kaitseväe juhataja signatuuriga interaktiivse Sinilillejooksu diplomi, mida on võimalik hiljem kodus välja printida. Kõiki võitjaid autasustatakse unikaalse sinilillemedaliga.

Jooksul osalemine eeldab vähemalt kahe euro suuruse annetuse tegemist, selle eest saab iga jooksja rinda veteranide toetussümboli – sinilille. Saadud tulu annetatakse Eesti Vigastatud Võitlejate Ühingule, kes suunab annetused vigastatud veteranide ja nende lähedaste taastusravi, spordi- ja õppetegevuse toetamisele ning taastusravi valdkonna tugevdamisse kogu ühiskonnas.

Neljandat korda toimub ka heategevuslik Sinilillekampaania, mida juhib MTÜ Eesti Vigastatud Võitlejate Ühing koostöös naiskodukaitsega.

“Kampaania eesmärk on sinilillemärki kandes näidata, et märkame ja väärtustame Eesti kaitseväe ja Kaitseliidu veteranide panust,” ütles Eesti Vigastatud Võitlejate Ühingu esimees staabiveebel Enn Adoson. “Kõigile, kes igapäevaselt meie kaitsevõime tagamise eest seisavad, on see suur tunnustus.”