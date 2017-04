Nädalavahetus looduses: ablas kurg ja kuri metsis

Venevere kandis noolis ablas kurg äsja püütud ligikaudu kilost forelli. Kalameeste noosi kallale kippunud pikajalgne suleline ei kartnud ka inimesi ning näis, et tema plaan kalaga ära minna oli kindel.

Veneveres elav Eerik Lumiste rääkis, et kurg on neil igaaastane asukas. Ka tänavusest külmast kevadest hoolimata on kured juba ammu platsis. "Kuigi kurg pesitseb meil maja juures, siis näppamas ta siiski tavaliselt ei käi," lausus Lumiste naerdes.

Kurg. / Andres Pulver

Uljaste külas ühe eramaja taga asuvas metsas on tänavu ennast sisse seadnud aga metsis, kellel on praegu paaritumise aeg. Seetõttu tuleb ta metsast välja ja inimese lähedusse sattudes on väga agressiivne.

Kuri metsis. / Kristi Ehrlich

Pererahva ühele liikmele oli nokaga säärde löönud, rünnanud ka metsast tööd tegevat traktorit ning sundinud põgenema pererahva külalistel. Ka nädalavahetusel näitas tige sulissaba inimestele, et ei maksa ikka loodusega tüli norida, võib kehvasti minna.