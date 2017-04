Päästeamet korraldab Virumaa tööstusettevõtetes reidi

"Me oleme puidu- ja metallitööstuse ettevõttetes kontrolle teostanud, kuid sellist reidi pole varem korraldanud," sõnas Ida päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo nõunik Maarika Kõiv pressiteates.

Samas rõhutas ta seda, et inspektorid ettevõtete juhtkonda ette ei teavita, vaid teavitatakse alles siis, kui ollakse objektil kohal ning fikseeritakse hetke tuleohutusalast olukorda.

"Kuna tavapäraselt on ikka nii, et enne objekti kontrolli teavitab inspektor enda tulekust, siis enamasti kõrvaldatakse tuleohutusalased rikkumised selleks momendiks. Meie reidi eesmärk on siiski see, et tahame saada ülevaadet reaalsest olukorrast," sõnas Kõiv.

Puiduettevõtete puhul on eesmärgiks kontrollida põlevmaterjalide ladustamist territooriumil, materjalide ladustamist hoones sees ja evakuatsiooniteede läbitavust ning esmaseid tulekustutusvahendeid.

Metallitööstustel on tähelepanu suunatud evakuatsiooniteedele, esmastele tulekustutusvahenditele ning sellele, kuidas on tagatud ohutus tuletöö kohtades.

Tuleohutusnõuete rikkumine ehitise, tuletöö või seadme tuleohutusnõuete, samuti koldevälise tule tuleohutusnõuete rikkumise eest, kui sellega kaasnes tulekahju või tulekahju tekkimise oht või takistati ohutut evakuatsiooni, karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut. Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.