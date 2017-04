Tarka Maja ei maksa häbivääristada

Sihtasutusega Virumaa Kompetentsikeskus, mida rahvasuu üldistatult Rakvere Targaks Majaks kutsub, on nüüd lugu nii, nagu mõned poliitikud on tavatsenud öelda – tahtsime parimat, aga läks nagu tavaliselt. Vähemalt irvhammaste arvates. Sel teemal on räägitud palju. Või õigemini paljusõnaliselt. Samas on jäänud palju rääkimata või siis on fakte avaldatud valikuliselt. Tahan alljärgnevalt olukorda selgitada, rääkida sellest, millest seni pole üldse juttu olnud.