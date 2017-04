Juhtkiri: eksamid uues või vanas majas

Igal aastal tuleb eksamite valguses tõdeda, et noorte inimeste arv on jätkuvalt langustrendis, gümnaasiumid pingutavad allesjäämise nimel.

Kadrina ja Sõmeru on juba sõlminud teatud moel doonorkokkuleppe, et Sõmeru põhikooli lõpetavatel õpilastel oleks näiteks mõistlik õpinguid jätkata Kadrinas, kus on heal tasemel tehnoloogiaõpetus.

Mõnel juhul on aga koostöö hiljaks jäänud või pole andnud soovitud tulemusi.

Haljalas sooritab tänavu riigieksameid kooli viimane 12. klass ning sügisest jätkab Haljala kool põhikoolina. Kurb, kuid paratamatu.

Rakveres on inimestes vastakaid tundeid tekitanud riigigümnaasiumi rajamine, eriti see, mis tegelikult ei peaks olema teema kõige kirglikum küsimus – kas on vaja uut maja või oleks mõistlik jätkata tegevust neis, mis olemas.

Uus maja on muidugi ahvatlev: tänapäevased tingimused riigi finantseerimisel. Aga kui millegi eest maksab riik, maksab selle eest tegelikult maksumaksja. Sellepärast on arusaadav ka nende inimeste pahameel, kes ei näe uuel betoonijurakal Rakvere linnapildis kohta.

Meil on “vana valge maja” ehk Rakvere gümnaasiumi hoone, mis selle vilistlastele ja õpetajatele väga armas on.

Meil on ka hästi korrastatud reaalgümnaasium, lisaks õppehooned mujal linnas. Suured majad, mis pärast uue gümnaasiumihoone ehitamist ilmselgelt alakasutusse jäävad. Aga kas jäävad?

Tasub loota, et selleteemaline arutelu kulgeb konstruktiivselt ning populistlikud valimisloosungid sellest eemale jäetakse, sest laual on meie laste tulevikuväljavaated ja võimalused saada kvaliteetset haridust kodulinnas ning -maakonnas.

Kuigi meile võib hariduse andmine tunduda iseenesestmõistetavana, on kooli ülalpidamine paganama kulukas, mõistlikud lahendused ja koostöö riigiga on siinkohal vägagi tervitatavad.