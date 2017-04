Politseimuuseumi ehitaja pisteti pokri

Sihtasutuse Virumaa Muuseumid juht Ants Leemets rääkis, et politseimuuseumi laiendamise näol on tegemist europrojektiga ning sestap korraldati ehitaja leidmiseks riigihange. Parimaks pakkujaks osutus osaühing Best Building, kuid nende pakkumine lükati tagasi, kuna see tundus kahtlaselt odav, ning kuulutati välja uus hange.

Taas osutus võitjaks Best Building. “Hind oli 30 000 euro võrra tõusnud ja eksperdid ütlesid, et leping tuleb teha, sest kinni võtta pole kusagilt,” ütles Leemets.

Ehitusmehed tulid märtsis kohale, kaevasid hoovi üles ja kadusid. “Siis kuulsin uudist, et üks ehitusettevõtja on vahi alla võetud, ja tuli välja, et tegemist on Best Buildingu omanikuga,” lausus muuseumijuht.

Best Buildingust kuulub 51% Leedu ettevõttele UAB Autofina ning 49% keskerakondlasest Jõhvi ehitusettevõtjale ning endisele Jõhvi vallavolikogu majanduskomisjoni esimehele Alar Seppernile.

Seppern võeti märtsi lõpul vahi alla kahtlustatuna maksukuritegudes.

Kahtlustuse järgi esitas osaühingu Sepmar juhatuse liige Alar Seppern (31) oma raamatupidaja ja veel ühe isiku kaasaaitamisel maksuametile teadlikult jaanuarist 2016 kuni jaanuarini 2017 firma käibe- ja tuludeklaratsioonides maksukohustuse vähendamise eesmärgil valeandmeid, millega jäi maksmata makse esialgsetel andmetel rohkem kui 190 000 euro ulatuses.

Viru ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokuröri Rita Hlebnikova sõnul otsustas prokuratuur taotleda mehe vahistamist, kuna tegemist on ettevõtjaga, kes on sooritanud maksualase süüteo, mis on toime pandud pikema perioodi kestel, ning “negatiivse tulevikuprognoosi kohaselt võib jätkata uute samalaadsete kuritegude toimepanemist”, kirjutas Põhjarannik.

Seppernil ja tema firmal on riigiga maksude pärast jagelemist varemgi ette tulnud, kuigi kriminaalmenetluseni pole jõutud.

Virumaa Muuseumidel ei jää aga muud üle, kui kuulutada välja juba kolmas riigihange politseimuuseumi ehitaja leidmiseks. Ants Leemets ütles, et hange kuulutatakse välja täna.

“Kurb muidugi, et selline jama juhtus ja hoov segamini on, sest meil käib ju palju lastegruppe ning põhimass on kohe-kohe tulemas, aga saame hakkama,” kõneles muuseumijuht.