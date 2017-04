Garri Raagmaa: miks Targast Majast sai lollide maja?

Tuli uus valitsus. Regionaalminister Kiisler ja haridusminister Lukas olid küll ühe erakonna mehed, kuid ei kippunud just samas suunas mõtlema. Oli mingi roll ka kampsunil, mida viimane armastas kanda, kuid KKM rookis välja kõik haridusega seotu, põhjendusega, et see olevat haridusministeeriumi rida, aga meede peab arendama ettevõtlust. “No tule taevas appi!” Ansip oleks pidanud oma lemmikfraasi ka siin kasutama. Valdava osa Põhjamaade analoogsete KK-de fookus ongi ju ettevõtjate-töötajate harimisel.

Kolledžite ja maakondlike arenduspealike algse seisukoha järgi pidi koostöös ülikoolidega kokku lepitama piirkondlike ettevõtete vajadustest lähtuvad eesmärgid – programm, mis oleks välistanud dubleerimise ja taganud piirkondliku spetsialiseerumise. Meede tehti aga taotluspõhiseks. Toonaste ametnike hinnangul pidi konkurentsis tekkima häid ideid. Tekkiski. Eelvoorust sai põhiprojekti ettevalmistuseks raha näiteks SolarBase'i nimeline KK. Õnneks seda Otepää metsa kinnisvaraprojekti, kus nõustamine pidi toimuma Skype 'i vahendusel, siiski lõpuni ei toetatud. Raha said vaid ülikoolide KK-d.

Toetamaks kuut objekti, kirjutati kokku tervelt 34 lehekülge (Times 1,5 reavahega) määrust. Tarbetu formalismi tõttu jäid projektid venima ja mitu entusiastlikult kaasas olnud ettevõtjat kõrvale. KK eestvedajad ei olnud enam kaugeltki nii õnnelikud ja tõdesid, et “nad on nüüd küll ülimalt kompetentsed hangete ja aruandluse koostajad, kuid päris asjaks neil enam jaksu üle ei jää”. Tartu ülikooli kolledžid KKM raha ei saanud, väidetavalt ei soovinud nood meetme kitsenduste järgi piisavalt painduda.

Kui enamik KK-sid jäi mis iganes juriidilises vormis otseselt ülikoolide või Võrumaa kutsehariduskeskuse struktuuri, kes saba ja sarvedega projektide õnnestumise eest vastutavad, siis Rakveres järgiti täht-tähelt määruse nõuet luua eraldi sihtasutus (SA). Ja kui uut raha EAS-ilt ei saadud, lasti SA pankrotti.

Kas Rakvere linn või Lääne-Virumaa KOV liit üldse vajas seda KK-d? Tark Maja oli vist nii mõnelegi kohalikule otsustajale veidi UFO või teletupsu maja moodi: aru ei saadud, milleks see hea oli, aga päris põnev oli teist vaadata. Omavalitsuste finantsiline võimetus sunnib eri kanalitest raha hankima, ja KKM oli üks neist.

Lääne-Virumaal on elaniku kohta enim (ka suuri) ehitusmaterjale tootvaid ettevõtteid. Aga selle asemel et lähtuda oma firmade vajadustest, hakkas Targa Maja KK end ehtima võõraste sulgedega: valdav enamus osalisi oli Tallinnast-Tartust. Rakvere ametikooli ja Lääne-Viru rakenduskõrgkooli KK tegevusse sisuliselt ei kaasatud. Sealseid kõrgkoole pole ka enam kui kümne aasta jooksul suudetud ühendada. Kohalikel võimudel ei ole tegelikult sealseile võtmeinstitutsioonidele mõju.

EAS-i keskendumine formaalsetele nõuetele jättis tagaplaanile kohaliku osaluse ja võimaldas üksikutel eestvedajatel (ju ehk isegi teatud ajani heas usus) oma Potjomkini küla ehitada: teha head nägu ja toota kontrollidele usutavat aruandlust. Kui see mäng ei tundunud EAS-ile enam usutav, kukkus kaardimajake kokku.

Kersti Kaljulaid soovitas eelmises ametis mitu korda kontrollida kulutuste asemel tulemusi. Targa Maja KK puhul näiteks idufirmade arvu ja käibe kasvu, nõustatud ettevõtete ja koolitatud töötajate arvu. Küllap oleks siis KK sisuks algusest peale midagi muud saanud.

Tampere ülikoolireformi üks eestvedaja, prorektor Harri Melin ütles hiljutises vestluses, et Soomes võiks ülikoolide keskusi senise mitme asemel administreerida üks ülikool, samas teistega koostööd jätkates. Nii see Eesti ülikoolide regionaalsetes kolledžites ongi. On see jätkusuutlik? Väikseima Kuressaare kolledži väikelaevade KK katseseadmed-laborid on tihedas kasutuses, koolitatakse disainereid ja muid spetsialiste. Ettevõtjad on rahul.

Et valitsusel on mõte viia osa riigiasutusi maakonnalinnadesse, aga päris head plaani vist veel ei ole, tasuks ehk õppida ka Rootsi kogemusest, kus riigiasutused ja kohalikud kõrgkoolid on mitmes kohas olnud peamine tõukejõud ettevõtlusklastrite rahvusvahelistumisel. Eesti ülikoolides on piisavalt tarkust, et kujundada regioonide olusid arvestav innovatsioonisüsteem. Nii nagu KK alguses kavandati.