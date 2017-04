Ehitusfirma jättis kellu õhku ka Vinnis

Korteriühistu juhatuse liige Ere Tammeorg rääkis, et eelmise nädala esmaspäeval helistas firma esindaja Aleksandr ja teatas tööde katkemisest. Põhjuseid mees ei nimetanud. Tammeoru sõnul sai ta aru, et Aleksandr enam selles firmas ei tööta.

Aleksandr ütles Virumaa Teatajale, et ei saa juhtunut kommenteerida.

Ere Tammeoru sõnul kasutas Best Building kortermaja renoveerimisel alltöövõtjaid, kuid korteriühistu maksis esitatud arvete alusel ikkagi Best Buildingule. Tammeoru sõnul on nad firmale maksnud ligemale pool miljonit eurot. Selle eest tehtud tööde kohta korteriühistu juhatuse liikmel etteheiteid ei olnud. Küll aga peab umbes kümne protsendi ulatuses tegemata tööde lõpuleviimiseks leidma uue firma. “Ei usu, et nii odavalt enam saab,” viitas Tammeorg asjaolule, et renoveerimistööde kogumaksumus võib kavandatust kallimaks minna. Korteriühistu võttis maja renoveerimiseks pangalaenu, toetust saadi sihtasutuselt KredEx. “See on kurb lugu, ma ainult ohkan,” sõnas Tammeorg.

Kohtla-Järvel registreeritud Best Buildingu kellu jäi õhku rippuma Rakveres politseimuuseumi laiendamisel. Väidetavalt on põhjus firma juhi trellide taha sattumises.

Best Buildingust kuulub 51% Leedu ettevõttele UAB Autofina ning 49% keskerakondlasest Jõhvi ehitusettevõtjale ning endisele Jõhvi vallavolikogu majanduskomisjoni esimehele Alar Seppernile.

Seppern võeti märtsi lõpul vahi alla kahtlustatuna maksukuritegudes.