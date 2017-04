Õpilased astusid oma koolimaja eest välja

Laulu saatel moodustasid õpilased inimketi ümber vana valge maja, et anda märku – loodav riigigümnaasium võiks olla just selles väärikas Alar Kotli projekteeritud hoones. Ühtlasi kallistati sümboolselt oma kaunist koolimaja.

Noortel olid kaasas plakatid, mis teatasid, et riigigümnaasium tuleks luua Kotli majja.

Rakvere gümnaasiumi õpilasesinduse asepresident Anna-Bret Vehik ütles, et riigigümnaasium on kindlasti vajalik, ent uue hoone ehitamise asemel võiks kasutada Rakvere gümnaasiumi kompleksi.

“Tulime välja näitamaks, et armastame oma maja ja hoolime sellest ning loodame, et meid märgatakse ja võetakse kuulda,” lausus Vehik.

Õpilasesinduse president Ulrika Saar ütles, et aktsioonist võttis osa umbes 400 õpilast. “See on õpilasesinduse initsiatiiv, aga paljud õpetajad on meid julgustanud,” märkis ta. Anna-Bret Vehik lisas, et toetust on saadud ka väljastpoolt kooli.

“Väärtustame ja hoiame seda, mis meil on,” võttis Vehik õpilasaktsiooni mõtte kokku.

Rakvere gümnaasiumi direktor Aivar Part nentis, et tegemist oli ilusa ettevõtmisega. “Meil on ettevõtlikud noored, kes armastavad Eesti üht parimat koolimaja,” sõnas Part. Ta lisas, et igaühel on õigus oma arvamust avaldada.