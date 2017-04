Virumaa parim toiduaine on Moe Handsa

Maailma vanimast rukkisordist, mahedast Sangaste rukkist põletatud Handsa näol on tegu Setomaalt pärit traditsioonilise rukkibrändiga, mida on juba pikki sajandeid aetud rukkist ja rukkilinnastes. Moe Handsa on Eesti esimene mahe käsitöödestillaat. Moe peenviinavabrik on maailmas vanuselt teine viinaköök, mis asutati Rootsi kuninga Charles XI valitsemisajal, 1688. aastal.

„Tänavusel konkursil tõusid selgelt esile tootjad, kes on võtnud maalähedase suuna rahvuslike traditsioonidega toodetele – Handsa on kindlasti üks sellistest põnevatest toodetest,“ ütles konkurssi korraldava Toiduliidu juht Sirje Potisepp.

Potisepa sõnul on piirkondlike toidutööstuste roll aastatega üha kasvanud ja kohalikud väike-ettevõtted paistavad silma loovate ja üllatavate tootekontseptsioonidega. „Nad toovad toidulauale meeldivat vaheldust ja uusi maitseelamusi ning innustavad ka suurtööstusi rohkem eksperimenteerima,“ märkis Potisepp.

Toiduvaldkonna spetsialistidest koosnenud hindamiskomisjoni tegevust juhtis Tartu Ülikooli arstiteaduskonna meditsiinilise biokeemia professor, meditsiinidoktor Mihkel Zilmer.