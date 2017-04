Laupäeval, 29. aprillil on Sõmeru keskusehoones üleeestiline kaktuse- ja sukulendisõprade kokkutulek. Tegemist on maaelufestivali eelüritusega, kuhu tuleb mitu kaktuse- ja sukulentide kasvatajat. Ettevõtmise korraldaja Maia Simkin rõhutas, et see pole mõeldud pelgalt spetsialistidele, vaid ka üsna kaktusevõõrastele inimestele. “See on mõeldud kõikidele, kasvõi üldharivas mõttes, kuid kaktusepisiku võib kaasa saada,” hoiatas Simkin.