Repliik: põrandahari silma küljes

Kulunud väljendid “ilu on vaataja silmades” ning “maitse üle ei vaielda” annavad mõista, et kohalike moetrendide peale pole mõtet kulmu kergitada. Tehku, mis tahavad, peaasi, et ise rahul on. Mõistma peab ka seda, et kultuuriti tähendab sõna “ilus” hoopis eri asju. Loogiline, et mursi naise huuleketas võtab Etioopia mehel põlved nõrgaks ning eurooplane piidleb isevärki, kindlasti ebamugavat aksessuaari altkulmu. Ei laseks ju keegi endale niisama totrusi külge kleepida või sisse lõigata. Ju need ikka kellelegi meelepärased on.