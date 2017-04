Alar Karu tunnistab, et kiiver, mis tal Pronksiöö sündmuste keerises peas oli ja kivirahe eest hoidis, on tema reliikvia. “See on saanud natukene kahjustada ja see auk on suur ja sügav, aga mulle on ta niisugune meene, mis vääriks muuseumisse panekut.”

|

FOTO: Meelis Meilbaum