Tipppolitseiniku meenutus: kivirahe all Tallinna kesklinnas

Karu tunnistab siin ja praegu, et talle tuli siiski üllatusena, et olukord selliseks kujunes.

Nii umbes õhtul kella seitsme paiku hakkasid tuhatkond demonstranti vaikselt, kuid kindlalt pahameelt üles näitama. Mäss võttis vaikselt pöördeid – alguses rünnati sõnaliselt ja püüti politseiahelast jõuga läbi murda. Hiljem tabas politseinikke pidev kivirahe. Neid rünnati verbaalselt ja füüsiliselt. “Alguses olid politseinikel rinnas nimesildid. Venekeelsete nimedega politseinikud sattusid erilise ründe alla. Neid nokiti massist justkui välja.”

Alar Karu ei taha tunnistada, et talle langes suur koormus, lisaks rünnaku tagasitõrjumisele pidi ta ka juhtima oma üksust. Ta ütleb tagasihoidlikult, et ülesande raames anti neile ka märulipõhiüksusest instruktor, see tähendas talle tugevat toetust.

“Neile oli see põhitöö. Nad olid rohkem treenitud ja veel paremas valmiduses. Meid aitas Arvo Ivanov, kes oli meil töötanud, nii et meil oli personaalne läbisaamine,” räägib Karu ja lisab, et toetus oli tohutu.

Kuidas meeskonda ühte jalga sammuma panna, on sellistes keerulistes olukordades suur küsimus. Karu noogutab.

“Sisuliselt on nii, et iga inimene võib käituda selles olukorras erinevalt, kuid käituda tuleb nagu üks meeskond. Mõnda on vaja julgustada, teisele öelda, et veel ei lähe.”

Ülekeemismomente oli. Ta toob sisse malemängu näite: põhimõtteliselt võid ju mõelda mitu käiku ette, aga samal ajal ei tohi teha ühtegi käiku, mis sind tule alla viib. Alar ütleb sündmusi meenutades, et tõesti pidi ta mõned korrad sekkuma.

“Selles mõttes, et minu kõrval seisev ametnik ei läheks liiga kergekäeliselt, ei sekkuks üle. Selles suhtes olin sunnitud inimese tagasi kutsuma. Provotseeriti kogu aeg, aga meie ülesanne oli mitte sellele alluda. See ei ole kerge ülesanne,” märgib Karu.

Provotseerijad tulid nimelt võimalikult politsei lähedale kiivrivisiiri vastu ja loopisid kõikvõimalikke sõnu. Politseinikud ise ütlevad, et ment oli tol korral hellitussõna.

Aga sõnadest hullem on loomulikult füüsiline valu. Lõpmatu kivirahe, mis korravalvureid tabas. Ründematerjali - seda nopiti sealtsamast tänavasillutusest.

“Ründeintensiivsus oli meeletu, me ei olnud selleks valmis. Kogu aeg venitasime teadlikult, ei tahtnud tulla täielikus kaitsevarustus välja.”

Psühholoogilise poole pealt ütleb Karu, et ta ikka lootis, et olukord on nii palju kontrolli all, et see ei kesta väga pikalt. “Kuigi ma nägin seda tänavat, sealt oli võtta neid kive küll ja küll. Tuli ollagi stoiliselt rahulik. Korra tekkis küsimus, et kaua me seisame, mingil hetkel laseme end ainult loopida. See oli päris valus, ja hea oli, et keegi juhtidest andis otsuse edasi liikuda,” ütleb Karu, kes tunnistab, et kividega loopimise aeg oli sel ööl kõige ärevam.

“Mäletan hetke, kui kilpide toomine viibis. Üks minu üksuse poistest sai vigastada.” Alar Karu vaikib. See tähendas sisuliselt seda, et ta oli sunnitud ahelikust mehe välja tirima ja viima üksuse selja taha, et ta kivirahes ei oleks. “Kui me hommikul nägime tema kuulivestita keha ...” ütleb ta vaikselt. Tol ööl vigastada saanud tosinast politseinikust kuulus nende ridadesse kaks – ühel oli rangluu- ja teisel roidemurd.