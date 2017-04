Riik suurendab Rakvere tammiku maastikukaitseala pindala

Neljapäeval valitsuse ette jõudva eelnõu kohaselt muudetakse Rakvere tammiku maastikukaitseala kaitsekorda ja tsoneeringut. Muudatus on vajalik, et viia kaitsekord vastavusse tegelike loodusväärtustega ja kehtivate õigusaktidega.

Kaitseala kaitse-eesmärk on kaitsta ja tutvustada pinnavormi, maastikuilmet, bioloogilist mitmekesisust ning parkmetsailmelist Rakvere tammikut ja sealset laialehist metsa ning kaitsealust liiki tammepässikut ja selle elupaiku. Tammiku nooremast ja kohati väga tugevasti hooldatud osast ning teest, õuemaast ja kalmistust moodustatakse piiranguvöönd suurusega 4,7 hektarit.

Varasemalt oli kogu ala tsoneeritud ühte sihtkaitsevööndisse. Sihtkaitsevöönd jääb kogu ulatuses munitsipaalmaale. Ka piiranguvööndis on uuendusraied keelatud, metsa saab majandada ja kujundada hooldusraietega.

Võrreldes kehtiva kaitsekorraga on edaspidi sihtkaitsevööndis kaitseala valitseja nõusolekul lubatud maastikusõidukiga sõitmine suusaradade sissesõitmisel ja hooldamisel. Täiendavalt on reguleeritud rahvaürituste korraldamist. Kui varem oli see reguleeritud ainult ettevalmistamata kohas, siis nüüd ka ettevalmistatud kohas: sihtkaitsevööndis on lubatud kuni 50 osalejaga rahvaürituse korraldamine ja rohkemaarvulisem on lubatud kaitseala valitseja nõusolekul.

Kaitseala valitseja nõusolekul on määruse kohaselt lubatud ehitiste püstitamine kaitsealal paikneva kinnistu või kaitseala tarbeks, hoonete püstitamine olemasoleval õuemaal ning tee ja tehnovõrgu rajatise püstitamine. Rakvere tammiku maastikukaitseala pindala on praegu 24,5 hektarit ning võrreldes varasema kaitsekorraga suureneb kaitseala pindala 1,4 hektari võrra.

Olulisem suurenemine on kaitseala põhjaosas, kus piir nihkub katastripiirini. Kaitsealasse arvatakse ühtse metsamassiivi ääreala, millel on varem kaitse all olnud metsaga sarnased looduskaitselised väärtused. Laienemine toimub munitsipaalmaal.