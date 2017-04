Juhtkiri: mida määrab rahva tahe?

Aga seadus rahva arvamuse küsimist nõuab ja nüüd on vallajuhtidel valitsusele konkreetsed numbrid ette näidata. Iseasi, kas neil ka kaalu on.

Vihula valla võrdlemisi kõrge valimisaktiivsus, peaaegu 34 protsenti, näitas aga seda, et elanikud tunnetavad, et neist sõltub midagi. Ja koduvalla saatus läheb neile korda.

Tagantjärele kirujaid ja tehtud otsuste kritiseerijaid on alati. Sel 34 protsendil inimestest, kes hääletamas käis, on selleks vähemalt õigus, olgu siis valitsuse otsus milline tahes.

Tore on, kui inimesed oma kodukandi saatuse kujundamises kaasa löövad. Muidugi, kui osaleb kaks protsenti elanikest, siis ei näita see tulemus suurt midagi. Ka on rahvaküsitluse tulemusega arvestamine vabatahtlik.

Laekvere vald korraldas vabatahtlikult küsitluse, kas rahvas eelistab ühinemist Vinni või Väike-Maarja vallaga, osalenud eelistasid liitumist Vinniga ja seda arvestati.

Tamsalu valla korraldatud küsitluses kolmes külas, mille eesmärk oli välja selgitada, kas nende külade elanikud soovivad ühineda koos ülejäänud vallaga Tapaga või on neil tõsine tahe teha seda Väike-Maarjaga, osales üle poole hääleõiguslikest elanikest.

Rohkem oli neid, kes ei soovinud ülejäänud Tamsalu vallast eraldamist ehk sisuliselt pooldasid ühinemist Tapa vallaga.

Kui küsitluses osaleb aga vaid paar protsenti elanikest, nagu paljudes kohtades on juhtunud, siis tundub küsitlus tõesti mõttetu ja seadusepügala pärast tehtud asi.

Eriti juhul, kui ühinemisest nagunii pääsu pole. Iseasi, kui mõttekas on esitada küsimust, mille vastus on niigi teada. Kulutada aega ja raha.