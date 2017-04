Aarne Laas on IRL-i vallavanema kandidaat Vinnis

Lisaks Laasile valiti Vinni osakonna juhatusse veel Kristi Lichtfeldt, Margo Klaasmägi, Kaido Klaats, Marion Talli ja Maarika Lausvee.

Aarne Laas ütles, et lähikuudel on nende eesmärgiks koostada parim programm, millega anda ühendvalla arengule hoog sisse. “Seekord oleme täiesti uues olukorras, sest Laekvere, Rägavere ja Vinni vald peavad edaspidi üheskoos toimetama,“ lausus ta.

IRL-i Lääne-Viru piirkonnajuht Marko Pomerants ütles, et IRL on maakonnas alati olnud tugev poliitiline jõud, kes on oluliselt kujundanud siinsete kogukondade arengut.