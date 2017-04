Martti Juhkami pani hooajale kuldse punkti ning siirdub Prantsusmaale

Silmapaistvalt tegutsenud Juhkami kogus seeria viimaseks jäänud vastasseisus 16 punkti. "Finaalseeria kokkuvõtteks võib öelda, et tugevam võttis oma. Kohtusime Aich/Dobiga hooaja jooksul kaheksa korda ja ühel või teisel moel panime oma paremuse kõikidel kordadel maksma. Kahju vaid, et ei suutnud finaalseeriat 4:0 lõpetada, mis oleks tähendanud, et kahe aasta jooksul, mis Austrias veetnud olen, oleks võitnud kõik mängud. Üks kaotus jääb natukene hinge kriipima," kõneles Juhkami.

Kogenud mängumees Juhkami sel korral isiklikel põhjustel Eesti koondist ei esinda ning laupäeval kuulutatakse välja klubi, kus ta järgmisel hooajal mängib.

Juhkami tunnistas, et uus klubi võistleb Prantsusmaal PRO A-s.

Oma hooajaga Austrias jäi Juhkami rahule.

"Alati saab paremini, aga usun, et väga nuriseda pole ka pōhjust. Kuna järgmiseks hooajaks on korralik leping olemas, hindavad järelikult teised minu panust meeskondade käekäiku. Kindlasti oli mu hooaja teine pool parem kui esimene ja sellest on mul tulevikuks palju ōppida," kõneles Juhkami.