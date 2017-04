Osa tehnoloogiatundides valminud pesakaste on juba omanike ootel puude küljes, teised poolsada on ülespaneku ootel rivis gümnaasiumi koridoriakendel. Tegijad on olnud leidlikud - eriilmeliste linnumajade seast leidis Vinni vallavanem Rauno Võrno tillukese sääseperele mõeldud majakese.