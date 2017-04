​Üle Eesti on viimastel aastatel jõudsasti kasvanud nende lastevanemate arv, kes keelduvad oma võsukese kaitsepookimisest. Terviseameti nakkushaiguste seire ja epideemiatõrje peaspetsialist Irina Filippova ütles, et Lääne-Virumaal on vaksineerimata laste arv väike. “Probleemseks muutub olukord siis, kui vaktsineeritud laste protsent jääb alla WHO soovitatud taset ehk alla 95 protsendi,” rääkis Filippova.