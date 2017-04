USA suursaadik ja keskkonnaminister istutasid Loobus metsa

Tõepoolest – tegu oli ju otsekui tellitult nädala ainukese ilusa ilmaga päevaga, mis saatkonna rahval kavandatud metsaistutamistalguteks.

USA suursaadik James D. Melville rääkis, et metsa istutamisega tähistab saatkond maa päeva, mis oli küll kuus päeva varem. “On ju tore rutiinist välja tulla ning natuke teistmoodi üheskoos aega veeta,” kõneles ta.

Suursaadik lisas, et tema on metsa istutamas teist aastat. Taimi Alas meenutas kolleegidega, et tegelikult on see saatkonna rahval kolmas kord metsa istutada ning teist korda ollakse Lääne-Virumaal. Üheksa aasta eest pandi puukesi mulda Sämis, mullu aga Kuusalu kandis.

James D. Melville pakkus, et tänavu ollakse Loobus ilmselt seetõttu, et tegu on keskkonnaminister Marko Pomerantsi kodumaakonnaga. “Ja Tallinnast on siia ju hästi lihtne kohale saada,” lisas ta.

Lisaks saatkonna rahvale aitasid tillukesi mände kasvama panna rahvusvahelises noorte keskkonnaprogrammis Globe osalevad õpilased ning mõned USA sõdurid.

Kui Marko Pomerants oli seltskonnale töövõtted kätte näidanud, läkski istutamiseks lahti, sest 3000 männiistikut ootas oma alalisse elukohta pääsemist.

Suursaadikuga ühise tiimina puid istutanud Pomerants rääkis, et tänavu istutab RMK riigimetsa 21 miljonit uut puud, lisaks panevad kümmekond miljonit istikut maha erametsaomanikud.