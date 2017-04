Kolumn: lootusetu ootus

Kindlasti pole Rakvere linnusega seoses miski muu huvi kütnud nii, nagu usk selle all ja ümber asuvaisse maa-alustesse käikudesse. Poolteist sajandit lumepallina veeremist rahvasuust kirjasõnasse ja tagasi tähendab tänapäeval, et vist igaüks teab mõnda kohalikku papit, kes – kui mitte just ise, siis ta usaldusväärne tuttav – on näinud nooruses kusagil vallimäe nõlvale toetuva vana keldri tagaseinas kive täisvarisenud võlvkaart või raudust, kustkaudu tingimata lossini võinuks pääseda, kui midagi ootamatut vahele poleks tulnud.