Sain sellel nädalal raputuse. Kui lugesin, et Väike-Maarja gümnaasiumi lõpetab neli, Kunda oma kümme noort. Kunda on linn! Nagu Rakvere. Rohkem kui 10+10 aastat tagasi sai “vanas valges majas“ vilistlaseks ligi 80 noort. Pakun, et sama palju neidusid-noormehi ka naaberkoolides.