RMK jättis üürniku maja müügist teavitamata

Müügikuulutuse leidis kinnisvaraportaalist Ahti Songa naabrimehe naabrimees. Kinnistut koos majaga müüb 40 900 euro eest kirjalikul enampakkumisel RMK, kellele see kuulub. Majaperemehele tuli see aga tõelise üllatusena, sest asjade sellisest käigust ei olnud teda keegi teavitanud.

Ahti Songa sõnul sai kordonist tema ja ta pere kodu nii, nagu see tol ajal ikka oli – ta tuli Pärnumaalt siiakanti metsavahina tööle ja perele anti elamispind. Metsavahiameti kadudes jäi Song majja elama. Rendileping sõlmiti temaga alles paar aastat tagasi, kui kinnistu koos majaga RMK-s arvele võeti.

“Müüvad maja koos minuga. Vanasti müüdi ka ju orje,” viskas Song nalja. Elamispinnata jäädes poleks tal kuhugi minna. “See ei ole minu maja, võibolla ei peagi teatama, kuigi oleks viisakas,” arutles ta edasi.

Praegu pole isu midagi teha, sest seis on ebakindel.

Kõigi nende aastate jooksul on mees kordonihoonet siiski oma koduks pidanud ja seda jõudumööda korrastanud. Hakkaja mees, kes praegu vajab haiguse tõttu ratastooli abi väljas liikumiseks, ehitas isegi kaldtee ise valmis. “Ega ratastoolis saab ka ehitada tasapisi, kiiret ju pole. Mul on aega küll,” ei kurda ega virise Song. Alles mõned aastad tagasi kutsus ta naabrimehe appi ja maja fassaad sai uue värvikihi.

“Praegu pole isu midagi teha, sest seis on ebakindel,” lausus Song, kes loodab oma sõnul siiski parimat, kuna Vihula vald on talle abikäe ulatanud ja tema eest majaasju hakanud ajama.

“Vald käskis saata kõik asjast huvitatud vallamajja,” ütles Song. Segaste asjaolude tõttu on ka müügikuulutus kinnisvaraportaalis mitteaktiivne.

Vihula vallavalitsus otsustas peale RMK esindajatega kohtumist, et omavalitsus taotleb Ahti Songale eluaseme säilitamiseks kinnistu valla omandisse. Viimatisel volikogu istungil andsid vallavolinikud selleks ka nõusoleku.

Vihula vallavanem Annes Naan ütles, et RMK oli lubanud asjade taoliseks käiguks toetava avalduse teha, kuid ta rõhutas, et otsustab ikkagi ministeerium.

“Vallal on vaja inimesele eluruum säilitada sotsiaalkaitseseadusest lähtuvalt,” märkis Naan ning lisas, et kuna Ahti Song on kõik need aastad maja ka korras hoidnud, oleks vallal õige aidata tal eluase säilitada.

RMK kinnisvaraosakonna juristi Marje Kase sõnul on Vihula vald praeguseks esitanud keskkonnaministeeriumile Vihula vallavolikogu otsuse, millega taotleb riigilt Altjal asuva Kureallika kinnistu tasuta võõrandamist riigivaraseaduse, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja sotsiaalhoolekande seaduse alusel, eesmärgiga kasutada kinnistut koos hoonetega raske liikumispuudega inimese sotsiaaleluruumina.

RMK juhatus on oma otsusega väljendanud nõusolekut Kureallika kinnistust loobumiseks põhjusel, et see on kohalikule omavalitsusele vajalik seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks.

Riigi omandis olevate kinnistute tasuta võõrandamise otsustamise pädevus on riigivara valitsejal, Kureallika kinnistu puhul keskkonnaministril, kes peab vabariigi valitsuselt selleks eelnevalt nõusoleku saama.