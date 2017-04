Arknal lendas auto kraavi

Liiklusolud on üpris kehvad ning eriti ettevaatlikud peaksid olema need, kel autol all suverehvid. Lume- ja lörtsisadu jätkub ka õhtul.

Nähtavus võib olla piiratud ning tugevate tuuleiilide tõttu võib olla mitmel pool teedele kukkunud puid või oksi, teatas maanteeamet pärastlõunal BNS-ile.

Maanteeamet tuletab meelde, et kevade kohta tavatult külm ja tuisune ilm võib muuta liiklemise ohtlikuks, mistõttu lubavad politsei ja maanteeamet naastrehvidega sõita 7. maini.