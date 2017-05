Õiguskantsler uurib lendorava pesapuude kaitsmist

Looduskaitseseaduse alusel kohaldatakse pesapuule ja seda ümbritsevale 25- meetrise raadiusega ringile sihtkaitsevööndi kaitsekorda kohe peale pesapuu leidmist. Seda kaitsekorda kohaldatakse seaduses sätestatud suurusega alale automaatselt.

Looduskaitseseaduse alusel ei saa lendorava elupaika kaitsta suuremal alal kui 25 meetrise raadiusega ring pesapuu ümber, kuid õiguskantslerile esitatud avaldusest nähtub, et olulisi omandipiiranguid on viidatud normide alusel laiendatud ka alale, mis ei ole lendorava pesapuu vahetus läheduses.

Sellisele praktikale viitab ka lendorava kaitse tegevuskava, kus selgitatakse, et õigusnormiga ette nähtud ala on liialt väike, et lendoravat tõhusalt kaitsta, kirjutas keskkonnaametile õiguskantsleri nõunik Ave Henberg.

Seetõttu soovib õiguskantsler teada, milline on lendorava pesapuude kaardistamise ja registrisse kandmise praktika, mitut lendorava pesapuud praegu kaitstakse, kui suur on kaitstava ala pindala nende pesapuude ümber ning kuidas kompenseeritakse maaomanikele omandipiirangud, mis jäävad väljapoole 25 meetrit ümber pesapuu. (BNS).