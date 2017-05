Theatrum toob Rakvere teatrisse “Kaks ema”. Miguel de Unamuno kirjutatud ja Tiit Alte lavastatud näidendit mängitakse 6. mail kell 19 Rakvere teatris. “Kaks ema” on lugu kahest naisest, kes on teineteisest täiesti erinevad, ent kelle vahel on üks ja sama mees. Mehe nimi on Don Juan.