Kiri: palju vahtu, vähe villa

Lugesin neljapäevase (27. aprill – toim.) Virumaa Teataja esiküljelugu ja tahan toetust avaldada Aarne Mäe väljaütlemistele, sest olen samuti seda meelt, et Lääne-Virumaal ja Rakverel pole kohalikele midagi pakkuda. Artiklid sellest, mida teha Rakveres või koliks Rakverre, on ilusad, kuid kohalik elanik saab aru, et jah, tore, et on Aqva, kuid kas seal kannatab perega spaatamas käia? Eriti kui oled poes teenindaja ja mees Soomes tööl ei käi. Kui palju kordi jõuad sa politseimuuseumis käia?