Tuntud seakasvataja: sealiha hind tõuseb paratamatult

Kas kodumaist sealiha jääb tõepoolest väheks, kui arvestada, et sigade Aafrika katku tõttu on hulk farmereid tegevuse lõpetanud?

Praeguseks on Eestis tõesti kuni 120 000 siga vähem kui neli aastat tagasi. Aga ka siis ei suutnud me täielikult oma rahvast ära toita, sest osa sealihast viidi Eestist välja.

Eestisse mõne aasta eest jõudnud sigade Aafrika katku tagajärg on tänaseks käes – see tähendab, et kõikidele Eesti sealihatöötlejatele kodumaist liha enam ei jätku.

Kui me räägime tavalisest raieliha tükist, siis õiglane hind ongi 2,70–2,80 eurot kilogrammist. Siis suudab farmer oma töötajatele korralikku palga maksta ja tagada loomadele korraliku söötmise ning heaolu.

Selles osas saame 100 protsenti kindlad olla vaid Ühistu Eesti Lihatööstus toodangule.

Kui palju sealiha hind tõuseb?

Kui aasta tagasi müüsime sealiha 1.75-ga, siis maikuuks jõuab kilohind 2.70-ni. Praegu on sealiha hind umbes 2,40 eurot kilogramm.

See näitab, milline on olnud eelneva perioodi mõju. Tõsi, uus valitsus on reageerinud ja võtnud vastu radikaalsed otsused, kuid läheb paar aastat aega, et tulemusteni jõuda.

Mida te ette näete?

Kolm aastat on sellist aega, mil liha hind püsib stabiilne, kuid samas küllaltki kõrge. Siis võib uuesti natuke allapoole langeda.

Siiamaani oleme seda hinda alla surunud seoses Euroopast sisse tulnud lihaga.

Kas tõuseb ka välismaise liha hind?

Kui me vaatame laiemalt, siis Lõuna-Euroopa suuremad tootjad on leidnud turu Jaapanis, Hiinas. Eksport väga tugevasti käib, mis omakorda on viinud sealiha hinna ka Euroopas üles.

Kui aasta tagasi oli liha kokkuostuhind tööstuses 1,45–1,70 eurot kilogramm, siis tänaseks päevaks on see hind tõusnud 1,95–2,16 eurole.

See pakub mitmes mõttes ebatervet konkurentsi.

Väljastpoolt sisse tulnud liha on kogu aeg ebatervet konkurentsi pakkunud, sest teatavasti on paljudes teistes riikides sealiha tootmine mitmesuguste meetmetega toetatud. Eesti oli kolm aastat selline riik, kus põllumajanduse toetamine riigieelarvest täielikult puudus.

Näiteks peale 1999. aastat pole Eestis seakasvatajatele toetusi üldse makstud, samal ajal kui Lätis ja Leedus seda tehti, mistõttu nendel polnud allakäik seakasvatuses nii suur.

Eesti juhtivaid seakasvatajaid Urmas Laht. / Meelis Meilbaum

Mida te eelmisele valitsusele ette heidate?

Eelkõige ei pööranud riik absoluutselt tähelepanu sellele, kui sigade Aafrika katk jõudis Eestisse.

Miks see nii oli?

Tegemist oli lihtsalt rumaluse ja ükskõiksusega.

Kuidas nüüd?

Tänaseks on tänu sealihatootjate süstemaatilisele tähelepanu pööramisele ja nõudmistele rakendatud mitu järelevalvetoimingut, mis loodetavasti sel aastal massilist seakatku levikut pidurdavad.

Mis seis katkuga praegu üldse on? Enam väga ei räägita sellest.

Kui me vaatame meie intervjuud kaks aastat tagasi, siis ma juba toona ütlesin, et esialgu sellest räägitakse ja hiljem ei pööra keegi enam sellele mingit tähelepanu, see pole enam mingi uudis. Tegelikult iga nädal leitakse 40–50 katkus metssiga. Suuremad katkupiirkonnad on praegu Saaremaa, Pärnumaa, Raplamaa, Harjumaa. Ainsana on puutumata Hiiumaa.